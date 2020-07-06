عمرو أديب يبكى على الهواء بسبب رحيل رجاء الجداوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى الإعلامى عمرو أديب على الهواء مباشرة بسبب رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى، مطالبا بمساعدته ألا ينهار على الهواء مباشرة من خلال برنامجه الحكاية، مؤكدا أن رجاء صاحبة واجب وكريمة وأنه صدم فى وفاة مخرج برنامج الحياة شريف السقا وصدم أيضا فى رحيل رجاء الجداوى.
وأضاف أن رجاء كشريط السينما لا يموت ولديها حنية متدفقة ولديها القدرة على أن تكون صاحبة واجب مع الجميع وينبوع الحنان وتوفق بين الناس وتحل مشكلاتهم ولا ترفض أى مشاركة لتقديم الواجب.
وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوى من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية ودفنها مقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.
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