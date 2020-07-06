شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة الأزياء غادة الحشاش: رجاء الجداوى أيقونة فى الموضة وأكسبتنا خبراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصممة الأزياء غادة الحشاش أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعيدا عن قيمتها الفنية وأعمالها ومسيرتها في عالم السينما والمسرح والمسلسلات، تعد أيقونة في مجال الموضة والأزياء، فقد بدأت شهرتها كعارضة أزياء وكل من يعمل في هذا المجال ساعدته وكانت لا تبخل بخبرتها لأي موهوب في هذا المجال.

وأضافت غادة الحشاش فى تصريحات لها: "طوال عمرها كانت أنيقة وهي أشيك فنانة كانت في الوسط، وأنا تعاملت معها عن قرب لأول مرة من خلال حفلة تخرج، وسلمتني شهادة تكريم لأني كنت مشاركة بمشروع، وتحدثت معها واكتسبت الكثير من خبرتها فيما بعد".



رجاء الجداوي في حفل تخرج

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وقالت غادة الحشاش: "أهم ما كان يميز الراحلة رجاء الجداوى أنها كانت تساعد الجميع وتكسبنا من خبراتها في مجال الأزياء وصناعة الموضة، وكان بالفعل لديها شغف بهذا المجال حتى بعد دخولها مجال الفن، وكانت أنيقة جدا في كل اختياراتها، وكانت دائما تحكي لنا عن الموضة زمان وحاليا، وتضرب لنا الأمثال لتقرب لنا الاختلافات والتطور في الموضة، فهى كانت مثل الأم لكل من يعمل في هذا المجال.



أيقونة الموضة والأزياء في حفل تخرج

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوى كانت فنانة من الزمن الجميل ارتبط اسمها بالجمال والأناقة والشياكة، وليست في الأزياء فقط وإنما في كافة التعاملات الحياتية، واحتفظت بلقب ملكة الأناقة، وبجانب عملها كفنانة وممثلة قديرة أثرت الفن بالعديد من أعمالها الهادفة طوال مشوار حياتها؛ كان هناك العديد من البرامج قدمتها للفتيات والسيدات عن فن التعامل والإتيكيت من خلال الشاشة التليفزيونية الفضية.



رجاء الجداوي

واكتسبت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فن التعامل والإتيكيت منذ طفولتها، فكانت دراستها في مدرسة داخلية، وكانت تهتم فيها بدروس اختيار الملابس، والمشى بخطى ثابتة، وآداب الطعام، كما علمتها خالتها الراحلة تحية كاريوكا فنون التعامل مع الآخرين، هذا ما أشارت إليه الراحلة في إحدى حواراتها، وشاركت في صباها في عروض أزياء لأشهر دور الأزياء الفرنسية، فاكتسبت خبرات كثيرة في فنون الإتيكيت وآداب الحديث والمشى.