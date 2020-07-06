شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية: رجاء الجداوى حالة إنسانية أحبت الجميع فنالت الحب والتقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث نشر نقلى عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوى وهو يصافحها، ويظهر أيضا بالصورة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثليين، وعلق على الصورة "رجاء الجداوى؛ لم تكن فقط فنانة ذات تاريخ عريق، أو رمز ثقافى مجتمعى.. بل حالة إنسانية، أحبت الجميع فنالت الحب والتقدير.. تغمدها الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته .. خالص التعازى لاسرتها والأسرة الثقافية المصرية".



لقاء سابق للسفير السعودى مع رجاء الجداوى

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع امتد لأسابيع مع فيروس كورونا، حيث أعلنت أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.