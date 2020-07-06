شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن رجاء الجداوى: كانت قوية وتغلبت على الكثير من الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان هانى رمزى العزاء فى وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى وافتها المنية فجر اليوم الأحد بمستشفى عزل أبو خليفة فى الإسماعيلية، موضحاً أن عزاءه لكل بيت مصرى وعربى وكل محبى الفنانة الكبيرة، التى أثرت فى مجال الفن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه يعزى كل الفنانين لأنها كانت والدتنا كان لدى أمل أن يكمل الله شفاءها، مشيراً إلى أن الفنانة الراحلة كانت قوية تغلبت على الكثير من الصعاب والتحديات.



وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل "pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.