أشرف زكي عن رجاء الجداوي: فنانة عظيمة وحياتها تتلخص في شيئين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، الأحد، إن الراحلة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر الأحد، كانت فنانة عظيمة، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة في التلفزيون والمسرح والسينما.





وأضاف زكي في حديثه لـ"الخليج 365": "قدمت رجاء الجداوي خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 380 عملاً، ولم تقدم أية تنازلات تخرجها من حسابات الجمهور"، وتابع: "حياتها كانت تتلخص في شيئين فقط هما (الفن وأميرة ابنتها)".

وعن أيامها الأخيرة، قال زكي: "كنت على تواصل معها، وطلبت منها عمل تسجيل صوتي لطمأنة محبيها، وقبل رحيلها بيوم واحد اتصلت أنا والفنانة داليا البحيري بالطبيب المعالج، وجاء حديثه حزيناً، وقال إن حالتها تتراجع بشكل كبير، وتوقعت من حديثه اقتراب ساعة الرحيل".

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وبشأن ما تردد عن إصابة الفنانة الراحلة بكورونا أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" أمام دينا الشربيني الذي أذيع في رمضان 2020، قال: "لا أتوقع ذلك، خاصة أن كل الفنانين الذين شاركوا في المسلسل أجروا مسحات لاكتشاف الإصابة، وجاءت النتائج سلبية، لكنه القضاء والقدر، و كورونا مرض لعين لا يرحم".

واختتم نقيب الممثلين المصريين بقوله: "الراحلة لم تترك وصية، ونقابة المهن التمثيلية ستبحث عن فكرة لتكريم اسمها لعطائها الفني الكبير".

وفي 24 مايو/أيار الماضي أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض وافتها المنية.