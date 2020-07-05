إلهام شاهين تكشف النصيحة الأخيرة لرجاء الجداوي

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الأحد، أن خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أصاب الوسط الفني في العالم العربي بالحزن الشديد.

وقالت شاهين في حديثها لـ"الخليج 365": "رجاء الجداوي كانت الصديقة والأم وكل من يقترب منها يحبها"، مضيفة: "الموت قدر، ويجب أن يدعو لها محبيها بالرحمة لأنها كانت إنسانة رائعة في كل شيء".

وتابعت: "كنت دائمة الاتصال بها وعندما ساءت حالتها وتم حجزها في غرفة الرعاية المركزة، تواصلت مع أميرة مختار ابنتها".

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وكشفت شاهين عن نصيحة رجاء الجداوي الأخيرة قائلة: "نصحتني في آخر مكالمة هاتفية بالتعامل بجدية مع فيروس كورونا وعدم الاستهانة بالأمر، وقالت لي حافظي على نفسك والتزمي بالإجراءات الاحترازية لأن الصحة نعمة كبيرة".





وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، قد كشف أن رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بالمستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفي العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخراً.

وفي 24 مايو/أيار الماضي أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض وافتها المنية.