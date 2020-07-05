"صوت الصمود".. رسالة أمل موسيقية من لبنان إلى العالم

في الساعة التاسعة تماما من مساء الأحد، اتجهت أنظار العالم إلى معبد باخوس في قلعة بعلبك.

بين جدران المعبد تنقلت الموسيقى من حجر إلى حجر كموجات خفيفة تطرب الأذن لتعلن بدء حفل "صوت الصمود" الذي يمثل رسالة حب وأمل من لبنان إلى كل العالم.







وانطلقت فعاليات أول حفل موسيقي حي في الشرق الأوسط والعالم العربي منذ تفشي وباء كورونا، بالتزامن مع مرور 100 عام على ميلاد دولة لبنان، وبالتزامن أيضا مع مرور 250 عاماً على مولد الموسيقار العالمي بيتهوفن.

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يأتي حفل "صوت الصمود" تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأحيته الفليهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان بمشاركة أكثر من 70 عازفاً.

وعزفت الفرقة مقطوعات موسقية عالمية كلاسيكية، من بينها "نشيد الفرح" لبيهوفن، ومطقوعتين للرحابنة.

وتم نقل الحفل مباشرة عبر مختلف القنوات اللبنانية، وعلى تطبيق "شاهد" لدول الخليج العربي، إضافة إلى صفحات مهرجانات بعلبك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.