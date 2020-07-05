فيفي عبده لـ"الخليج 365": خبر وفاة رجاء الجداوي وقع عليّ كالصاعقة

أكدت الفنانة فيفي عبده، الأحد، أن خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي وقع عليها كالصاعقة، وأنها كانت تنتظر شفاءها وخروجها من مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت فيفي عبده لـ"الخليج 365": "كنت أتابع حالة رجاء الجداوي، وعلمت أنها تتحسن وسوف تخرج من المستشفى، لكني صُدمت بخبر وفاتها".

وأضافت: "أشعر بالحزن ولكن الموت قضاء الله وقدره، فقد استرد الله سبحانه وتعالى أمانته، فلا يجب أن نبحث عن سبب الوفاة، الموت قدر وهو الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا، رحمها الله".

خرج جثمان الفنانة الراحلة المصرية رجاء الجداوي من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية في تابوت حديد، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه.

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وتم نقل الجثمان من الإسماعيلية لمحافظة القاهرة في سيارة إسعاف، ورافقته نجلة الفنانة المصرية أميرة مختار.





وشارك في تشييع الجثمان عدد محدود من نجوم الوسط الفني، وهم: إلهام شاهين، وبوسي شلبي، ومحمد الشقنقيري، وشيماء سيف، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر.

ودُفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي في مقابر البساتين بالقاهرة تحت إشراف الطب الوقائي، وحرص كل الحضور على ارتداء الكمامات تفادياً لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي 24 مايو/أيار الماضي أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض وافتها المنية.