"أكاديمية الشمسية" و"ملعون".. أبرز 8 عروض على نتفليكس في يوليو

حققت شبكة "نتفليكس" أرباحاً خيالية في الآونة الأخيرة، بسبب استهلاك المشاهدين كماً ضخماً من عروضها خلال التزامهم بقواعد العزل المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي محاولة لتسلية جمهورها العريض، تقدم "نتفليكس" عروضاً جديدة ومشوقة كل شهر.

موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي يرصد في التقرير التالي أبرز العروض التي تطرحها الشبكة الأمريكية في شهر يوليو/تموز.

1- Say I Do: Surprise Weddings (قل قبلت: حفل زفاف مفاجئ)





طرحت شبكة "نتفليكس" في أول يوليو/تموز، مسلسل واقعي جديد بعنوان (قل قبلت)، يتناول التحديات التي يواجهها المقبلين على الزواج، ومحاولاتهم للتغلب عليها أملاً في الفوز بحفل زفاف الأحلام.

2- Hunter in the Blue Side of Manchester (صياد في الجانب الأزرق من مانشستر)





فيلم درامي يدور حول متخرج حديث يتولى وظيفة مراسل صحفي لفريق كرة قدم إنجليزي.

3- ONLY (أونلي)





فيلم خيال علمي يدور حول فيروس غامض يهدد جنس الإناث بالموت.



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4- Was It Love? (هل كان حباً)





مسلسل كوري رومانسي درامي يصدر حلقة أسبوعياً، يتناول قصة وقوع أم في الحب من جديد، بعد سنوات من العزوبية فقدت فيها الأمل في إيجاد الحب.

5- The Old Guard (الحارس القديم)





فيلم أكشن أمريكي من بطولة الفائزة بالأوسكار تشارليز ثيرون، يتناول قصة فريق من الحراس الخالدين يتم كشف سرهم بشكل غامض؛ فيجدوا أنفسهم في صراع للحفاظ على سرهم.

6- Cursed (ملعون)





يصدر مسلسل الخيال العلمي المنتظر بشدة (ملعون) في 17 يوليو/تموز، يتناول قصة حياة ساحرة مراهقة تدعى "نيمو" تبحث عن سيف له قدرات خارقة.

7- The Kissing Booth 2 (كشك التقبيل)





تقدم "نتفليكس" الجزء الثاني من فيلم الرومانسية الناجح (كشك التقبيل) في 25 يوليو/تموز.



8- The Umbrella Academy (أكاديمية الشمسية)





يصدر الموسم الثاني والمنتظر بشدة من مسلسل الخيال العلمي "أكاديمية الشمسية" أخر شهر يوليو/تموز، ويتناول مغامرة جديدة لأبطال الأكاديمية بعد اكتشافهم لغز مقتل والدهم بالتبني.