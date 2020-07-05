نجلاء بدر عن رحيل رجاء الجداوي: "قلبي وجعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

ونشرت "نجلاء" ‏صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قلبي اللي وجعني، بحبك قوي، في الجنة ونعيم ربنا يا رب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا يرحمك ويغفر لكي ويدخلك فسيح جناته.. يا حنان يا منان.. يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء".

يذكر أن رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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