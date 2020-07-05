فارس كرم يهنئ الجزائر بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على تهنئة دولة الجزائر، بعيدها الوطني، الذي يوافق اليوم 5 يوليو.

وكتب "كرم" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ‏"بمناسبة يومها الوطني، كل عام والجزائر الغالية حرّة وشعبها الحبيب بخير.. ‎عيد استقلال الجزائر".

يذكر أن دولة الجزائر تحتفل، اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال لبلادهم عن الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما.