فارس كرم يهنئ الجزائر بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على تهنئة دولة الجزائر، بعيدها الوطني، الذي يوافق اليوم 5 يوليو.
وكتب "كرم" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بمناسبة يومها الوطني، كل عام والجزائر الغالية حرّة وشعبها الحبيب بخير.. عيد استقلال الجزائر".
يذكر أن دولة الجزائر تحتفل، اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال لبلادهم عن الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما.
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