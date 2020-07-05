فيديو| بكاء منى عبدالغني أكثر من مرة أثناء نعيها للفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة والمذيعة منى عبدالغني، النجمة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت منى خلال تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا": "بنعزي أنفسنا والعالم العربي جميعا على وفاة الفنانة الرائعة والعظيمة دائما والإنسانة رجاء الجداوي، بعد صراع مع المرض لمدة 43 يوم بفيروس كورونا، ومحاولة الأطباء لمساعدتها ولكن القدر نفذ".

وأضافت: "هتوحشنا رجاء الجداوي، وهتوحشي الناس وصديقاتك المقربين، وإحنا شفنا إشاعات كتير الفترة اللي فاتت بوفاة رجاء ولكن هي كانت بتبعت رسائل تطمن أحبتها في كل مكان، هتوحشينا".

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وتابعت: "رجاء ما كنتش بتتأخر ولا لحظة عن أداء واجب إنساني، أو إجتماعي، لآخر وقت كانت بتشتغل، رجاء كانت بتحب الحياة بتخلص لشغلها جدا".

واكملت منى حديثها في بكاء شديد: "بحاول أتمالك ولكن الواحد لما يكون بيتكلم عن صديقه، كان المفروض أعتذر عن الهوا، لازم العالم كله يشارك في الحزن على رجاء الجداوي".

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.