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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونشر "لمجرد" صورة للفنانة الراحلة، وعلق: "تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما كتب على خاصية الاستوري بحسابه بإنستجرام: "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، سأخبركم قريبا بالموعد، اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة".
ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ومن أبرز أعمال الفنانة الكبيرة "الواد سيد الشغال"، "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "عائلة الحاج متولي"، وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر حدادا على رجاء الجداوي.. سعد لمجرد يؤجل طرح أغنيته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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