محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ما أسماه "حالة الاستنفار ضد التحرش".
وكتب: "الاستنفار القوي الحالي ضد التحرش والاغتصاب وضد كل من يبرره سيكون له بإذن الله أثره الفعال في تراجع هذه الجرائم، بشرط استمرار مواجهتها بنفس القوة والحسم، ولكن فلنحذر أن يفسد هذا التوجه ظهور ادعاءات كاذبة بغرض تصفية حسابات أو بحثا عن شهرة، هؤلاء أيضا يجب مواجهتهم بنفس القوة والحسم".
وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي: "شرط وحيد لتأثير الاستنفار ضد التحرش والاغتصاب على تراجع هذه الجرائم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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