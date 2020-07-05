"كنت اشعر معها بحضن أمي".. إلهام شاهين تنعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على نعي صديقتها الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنعى بكل الأسى والحزن صديقتى وحبيبتى التي كنت أشعر معها بحضن أمي، الجميله إنسانيا وفنيا، الراقية المحترمة المهذبة الطيبة النقية رجاء الجداوي، التي أحبت كل الناس، وحزن عليها كل الناس، الغالية جدا جدا التي لن ننساها أبدا وسنفتقدها جدا حبيبتي رجاء، ستعيش في قلوبنا للأبد، ربنا يتغمدها برحمته ويجعل مثواها الجنة يارب"

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.