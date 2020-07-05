بصورة من "الواد سيد الشغال".. عادل إمام ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الزعيم عادل إمام على نعي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام صورة تجمعه بالراحلة رجاء الجداوي، من مشهد في مسرحيته الشهيرة "الواد سيد الشغال"، وذلك عبر موقع "إنستجرام". وعلق: "وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوي". رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وتم دفنها في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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