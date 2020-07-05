مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وكتبت إدارة المهرجان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "قدمت الفنانة الراحلة مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".
ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ومن أبرز أعمال الفنانة الكبيرة "الواد سيد الشغال"، "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "عائلة الحاج متولي"، وغيرها من الأعمال.
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