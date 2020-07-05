"عزائي لكل بيت مصري".. هاني رمزي ينعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان هاني رمزي، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب رمزي، ‏عبر حسابه على تويتر: "مع السلامة يا جوجو ربنا يرحمك يا حبيبتي، والله ما هعرف أقول أنا بحبك قد إيه، ربنا يصبرنا على فراقك وعزائي لكل بيت مصري وعربي ولأسرتك ولكل الفنانين، رجاء الجداوي ".

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.