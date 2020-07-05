بعد 13 عامًا من الرحيل.. سر انتشار شائعة وفاة نبوية السيد

انتشرت شائعة وفاة الفنانة نبوية السيد، وجاء ذلك في صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، وذلك عقب وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

ورغم إنها إشاعة إلا أن الكثير من الجروبات الفنية صدقوا تلك الإشاعة، ويرجع سبب تصديق تلك الإشاعة، وهو تداول إحدى الحسابات الفنية ، والتي طالبت بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، مما رجح البعض بأنها توفيت اليوم، حيث لم يكن لديهم معلومات عن وفتاها من ذي قبل، كما وقعت تلك الإشاعة كالصاعقة على الذين لم يكن لديهم معرفة بوافتها.

وأكد حسين شعبان نجل الفنانة نبوية السيد

بأن والدته بالفعل قد توفيت منذ 13 عامًا، وأن شائعة وفاتها اليوم ، ما هى إلا كلام فاضي.

كما أكد حفيدها الفنان محمد المصري، بأن نبوية السيد توفيت منذ 13 عامًا، وصرح قائلًا: نفسي تتكرم لأنها تستاهل ⁦.. انا للاسف فتحت الفيس بوك بعد اكتر من اتصال ناس بتعزيني ف جدتي أنها اتوفت النهاردة .. يا جماعة هي متوفية بقالها كتير شكرا لكل ناس اللي كلمتني .. وانا مبسوط أن ليها نصيب ف الدعاء

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وأن ناس تفتكرها⁦ .. بس اللي متسغربة واللي زعلان علية أن ناس كتير متعرفش أنها متوفية بقالها كتير .. احنا كاعائلتها كل اللي طالبينه انها تتكرم زي كل الفنانين لو في حسيت انك ضحكت من قلبك بسببها شير البوست والدعاء لها.

يذكر أن نبوية سيد، شاركت بأدوار بسيطة وتربعت من خلالها في قلوب الجمهور، وشاركت في كثير من الأعمال الفنية أبرزها دورها في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" للنجم محمد هنيدي، عام 1997، إذ جسدت دور "أم منعم"، و"خالة عظيمة" في فيلم التي نصحت "عطية" النجم يحيى الفخراني، ببيع أرضه لكي يتزوج من خطيبته زينات "مها عطية"، في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، ومن مسلسلاتها "الناس في كفر عسكر" و"يوميات ونيس".