"Bon voyage" يحصد ٢ مليون مشاهدة منذ طرحه

حصد فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ٢ مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام وحتى الان ، والذي تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

وتلقى الفيديو كليب اشادات كبيرة من قبل

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الفنانين والجمهور ، لما حمله من فكرة جديدة ، استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهرها بسماحة بشكلاً مختلف عما اعتاد عنه الجمهور ، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها ، نالت اعجاب الكثيرين ، وأهل كارول لتصبح التريند الاول في " تويتر " عقب عرض الفيديو كليب.

"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.