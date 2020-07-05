شاهد .. صورة نادرة جدًا تجمع بين حسن حسني وعامر منيب ورجاء الجداوي

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجم القدير حسن حسني، والنجم عامر منيب، والنجمة القديرة رجاء الجداوي.

وظهر من خلالها حسن حسني، ورجاء الجداوي، وعامر منيب في كواليس تصوير فيلم كامل الأوصاف، والذي تم عرضه في عام 2006.

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يذكر أن فيلم كامل الأوصاف من تأليف أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري، وبطولة كل من عامر منيب، حلا شيحة، علا غانم، حسن حسني، رجاء الجداوي، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، جيهان كمال، إيمي، طارق البيه، أمل مرسي، محمد السباعي.