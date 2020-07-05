ريمون مقار ناعيًا رجاء الجداوي: فنانه محترمه

نعى المنتج ريمون مقار رئيس مجموعة فنون مصر، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح ريمون مقار قائلًا: البقاء الله وفاه الفنانة رجاء الجداوى فنانه محترمه و صادقه الله يرحمها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان، والمسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة كل من
دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، هديل حسن، رجاء الجداوي، هنا داود، حسن مالك، باسل الزارو، عمر عزت، ياسمين طارق، شريف مدكور، آدم وهدان، ملك بدوي، مريهان معاذ، احمد محمود، آدم محمود، أحمد صبري غباشي، أيمن عزب، مريم الخشت، رضوي البروكي، مصطفى عبدالسلام، أسماء جلال، محمد كامل، أحمد حاتم، بسنت الكرداوي.
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