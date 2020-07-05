متحدثة الحكومة البريطانية للشرق الأوسط تعزي المصريين لـهذا السبب

نعت روزى دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الراحلة القديرة رجاء الجداوى، خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وكتبت "روزي": "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى أحزننيى كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى ". أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصرى ". Advertisements وأضافت: "إن فيروس كورونا لم ينجلى ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التى يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى". يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى". يذكر أن القديرة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأحد عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.

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