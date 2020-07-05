آمال ماهر تنعي رجاء الجداوي

نعت الفنانة آمال ماهر، الراحلة القديرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد بعد معاناة مع فيروس كورونا، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
وكتبت "آمال": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله أرجو منكمالدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
يذكر أن الجداوي قد توفت صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجينفي الدم.
ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر "فاروق" للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.
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