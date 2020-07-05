بكلمات مؤثرة .. إنجي أمين نجمة ذا فويس تنعي رجاء الجداوي

قدمت الفنانة إنجي أمين نجمة ذا فويس واجب العزاء في وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صرحت إنجي أمين قائلة: الله يرحمك يا حبيبتى كنتى جميلة قوى فى كل حاجه من أول مرة شوفتيك فيها كانت مقابلة جميلة كانت فى تصوير مسلسل بعد الفراق و

دايما كنتى جميلة بحبك جدا ربنا يرحمك و يغفرلك يارب إقرأوا لها الفاتحة السيدة و الفنانة الجميلة رجاء الجداوى البقاء لله.

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وتوفيت النجمة القديرة رجاء الجداوى بعد وجودها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد

"كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوى، توجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليلpcr، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.