خاص- الطبيب المعجزة “علي” يفوز بجائزة الفراشة الذهبية في تركيا

فاز بطل مسلسل “طبيب معجزة” تنار اولميز بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثل للعام عن دور “علي” في المسلسل وهو طبيب مصاب بمرض التوحد والذي بمساعدة رئيس الاطفاء في احدى مستشفيات اسطنبول يتحدى به الجميع ليضمن انضمامه الى اطباء المستشفى واعطائه فرصة العمر في اثبات نفسه فيعيش قصة حب لاول مرة مع زميلته في المستشفى ولكنه يتعرض للتنمر احيانا والاستبعاد احيانًا اخرى ورفض المرضى والناس العاديين له في معظم الاحيان قبل ان يكتشفوا انه طبيب معجزة ونابغة في مجاله.

ونجح “تنار” في جذب المشاهدين والفوز باعجاب النقاد لروعة الدور الذي اداه ونجح بتفوق بتجسيده.

ويعرض في الخريف المقبل الموسم الثاني من المسلسل بعد ان حقق الموسم الاول المراتب الاولى في نسب المشاهدة في تركيا.

ترجمة موقع الخليج 365.