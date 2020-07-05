تراند اليوم : صلاح عبد الله يترجي أصحاب القلوب الرحيمة : أرجو قراء الفاتحة لرجاء – شاهد

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لمن انتقد سرعة توفير سرير في العناية المركزة لتلقي العلاج قبل الوفاة.

غرد عبد الله عبر حسابه على Twitter قائلا: “رجاء ماتت فيا(أنتم)هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟!وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟!والمدفن اللي هتبات فيه؟!أم سيكون الختام للغل والغباء الفاتحة والدعاء، فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء لرجاء الجداوي”.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.