تراند اليوم : شاهد.. نجوي فؤاد تودع رفيقتها رجاء الجداوي..” وداعا أختي”

ودعت الراقصة والممثلة المصرية ​نجوى فؤاد​ صديقتها الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ التي توفيت صباح اليوم بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، والتي إستمرت لحوالى الشهر ونصف الشهر، ونشرت فؤاد عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة الجداوي، وكتبت :”وداعا اختي وصديقه ورفيقه العمر العظيمه المحترمه رجاء الجداوي انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها ونور قبرها واسكنها الجنه ارجوا الدعاء للمرحومه يالرحمه والمغفره وعزاءي الشديد لاسرتها وربنا يصبر قلب ابتها الغاليه اميره”.

متابعو فؤاد تمنوا لها طول العمر، وطلبوا من الله أن يرحم الجداوي.