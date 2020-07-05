تراند اليوم : إتفرج.. لطيفة تستعد لطرح فيديو كليب جديد

أعلنت الفنانة الالتونسية لطيفة أنها ستطرح فيديو كليب لإحدى أغنياتها، ولكنها لم تفصح عن إسم الأغنية.

ونشرت لطيفة فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت :”حبايبي وحشتوني، النهار ده بصورلكم مفاجأة، بنعمل فيديو كليب حلو أوي، بقالنا كتير ما عملناش فيديو كليب، تفتكروا أي غنوة؟ تونسي ولا مصري؟ أنا وعدتكم بيها، لكن إن شاء الله قريّب جداً هتشوفوا مفاجأة، بإذن الله، بحبكم أوي، وحشتوني”.

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، والذي يضم 14 أغنية تعاونت فيها لطيفة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.