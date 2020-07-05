تراند اليوم : بكلمات محزنة أصغر ناعي لرجاء الجداوي .. الطفل آدم وهبان: مش مصدق الي حصل – صورة

نعي الطفل آدم وهبان الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبر صفحته على Facebook، كتب آدم وهبان “هتوحشينى اوى اوى اوى اوى اوى يا ماما زوزو ، ربنا يرحمك يا رب ويصبر قلوبنا كلنا

هتوحشينى مش مصدق ان انا مش هشوفك تانى “.

وشارك آدم وهبان الفنانة رجاء الجداوي في آخر أعمالها “لعبة النسيان”.

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مسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎‏ ‏

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية