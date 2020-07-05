تراند اليوم : شاهد.. “رجاء الجداوي” بفستان الأبيض

تعرضت الفنانة رجاء الجداوى في حياتها الشخصية لموقف ترك أثرًا سلبيًا في نفسيتها عندما لم تحظَ بارتداء

“فستان الزفاف الأبيض” خلال حفل عُرسها على حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في22 نوفمبر عام 1970.

وصرحت الفنانة أكثر من مرة بأنها لم ترتدِ فستان فرح لظروف زيجتها السريعة، الأمر الذي سبب لها عقدة نفسية لم تستطع أن تتغلب عليها رغم ارتدائها لفستان الزفاف أكثر من مرة من خلال أعمالها الفنية التي تتطلب ذلك.

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد 5 يوليو لعام 2020، عن عمر ناهز 82 عامًا في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع لأكثر من 40 يومًا مع فيروس كورونا المستجد

بعد أن تدهورت حالتها الصحية إلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي، إلى أن وافتها المنية بحسب صحيفة الوفد.

و تميزت الفنانة رجاء الجداوي بخفة ظل أهلتها للعب أدوار كوميدية في كثير من الأعمال الفنية، وأجادت لعب الكوميديا بشياكة المرأة الارستقراطية وهي الشخصية التي ارتبطت بها في أعمال عدة.

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وفي عام 1958 كانت بدايتها الفنية بفيلم غريبة، ودعاء الكروان اللذين يعدان من أبرز الأعمال السينمائية الخالدة في تاريخ السينما المصرية، وتوالت مشاركتها الفنية بفيلم إشاعة حب، والبيه البواب، وحدوتة مصرية وغيرها من الأعمال السينمائية المميزة.

بلغ رصيدها الفني لأكثر من 400 عمل فني على مدار مشوارها في عالم الفن، كما نجحت في تقديم البرامج الإعلامية المميزة تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب في كل برامج بداية من القاهرة اليوم ووصولًا لبرنامج الحكاية، الذي نجحت في تقديم الفقرة الشهيرة والمميزة “أسالوا رجاء”.