تراند اليوم : اتفرج – آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد تداول خبر وفاتها، صباح اليوم، بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ونشرت “أميرة مختار” الأبنه الوحيده للفنانه “الجداوي” نعي عبر حسابها الرسمي عبر “فيس بوك”: “أنا لله وإنا اليه راجعون مامي في ذمه الله”.

يعد آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي، قبل تأكد إصابتها بفيروس كورونا، خلال استضافتها في برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، مع فيفي عبده على قناة “MBC مصر”.

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وتعرضت الفنانة القديرة للإغماء، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامج “خلي بالك من فيفي”، حيث لم تتحمل الضغوطات وفقدت الوعي خلاله، والذي كان يدور حول اختفاء مجوهرات كانت ترتديها فيفي عبده أثناء الحلقة، ما جعل الجداوي تدخل في حالة توتر كبيرة، قبل أن تتظاهر فيفي بأنها فقدت الوعي.

وقامت خادمة فيفي، والتي تشاركها في المقلب، باتهام الفنانة رجاء الجداوي بأنها سبب كل ما حدث، ما جعل الأخيرة تنفعل وتتشاجر معها، قبل أن تفقد الوعي، ومن ثم تخبرها فيفي عبده أنه مقلب وتعتذر لها.

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل “لعبة النسيان” في رمضان الماضي.