تراند اليوم : أحمد زاهر ينعي رجاء الجداوي : ربنا يصبر قلب بنتها – شاهد

نعى الفنان أحمد زاهر الفنانة رجاء الجداوى ونشر صورة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر على الصورة قائلا “لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله و الدوام لله توفت الفنانه العظيمه والأم الحنونة رجاء الجداوي ربنا يرحمها و يغفرلها و يصبرنا و يصبر بنتها و اهلها هاتوحشينا اوي يا مدام رجاء ارجو قراءه الفاتحه و الدعاء للمغفور لها باذن الله”.

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى “أبو خليفة” للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.