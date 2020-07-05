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تراند اليوم : أحمد زاهر ينعي رجاء الجداوي : ربنا يصبر قلب بنتها – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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نعى الفنان أحمد زاهر الفنانة رجاء الجداوى ونشر صورة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر على الصورة قائلا “لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله و الدوام لله توفت الفنانه العظيمه والأم الحنونة رجاء الجداوي ربنا يرحمها و يغفرلها و يصبرنا و يصبر بنتها و اهلها هاتوحشينا اوي يا مدام رجاء ارجو قراءه الفاتحه و الدعاء للمغفور لها باذن الله”.

 

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى “أبو خليفة” للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد.

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