تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تنعى رجاء الجداوي: ربنا يرحمك إنتي في مكان أحسن.. شاهد

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة رجاء الجداوى التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت ياسمين صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز: “البقاء لله يا طيبة يا جدعة يا غالية عليا، انتي في مكان أحسن .. ربنا يرحمها يارب بحبك يا جوجو”.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يومًا، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

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