على طريقة ياسمين صبري وأبوهشيمة.. مي عمر ومحمد سامي في الجيم

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب زوجته الفنانة مي عمر داخل إحدى الصالات الرياضية، وظهرا وهما يقومان بالتقاط صورة سيلفي، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من محبيهما.

يشار إلى أن الفنانة مي عمر تستعد خلال الفترة الحالية للبدء في تصوير مسلسلها الجديد لؤلؤة، الذي ستجسد من خلاله دور راقصة، وسيعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

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وقد أعلن أيضاً خلال الأيام الماضية عن انضمام مي عمر لأسرة مسلسل نسل الأغراب، الذي يخوض به كل من أمير كرارة وأحمد السقا السباق الرمضاني المقبل، وسيتولى إخراجه محمد سامي أيضاً.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني وإنعام سالوسة وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، وقد استطاعوا أن يقدموا من خلال هذا العمل مرحلة هامة عاشتها مصر، وهي زمن الفتوات وما كانوا يقومون به في الحارات المصرية القديمة.

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