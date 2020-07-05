مدحت صالح: «حالتي صعبة»

انتهى المطرب مدحت صالح خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنيتين جديدتين، تعاون من خلالهما مع الملحن عمرو الشاذلي، وتحمل الأغنية الأولى اسم: حالتي صعبة، من توزيع محمد شفيق، وكلمات إيهاب عبدالعظيم، والأغنية الثانية تحمل اسم: وردي، من كلمات عمرو المصري، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يضم مدحت صالح هذه الأغاني لألبومه الجديد.

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وطرح مدحت صالح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان: أبو بالطو أبيض، كان الهدف منها دعم الأطباء وجيش مصر الأبيض في أزمتهم الأخيرة مع فيروس كورونا، والهجوم الذي تعرضوا له أيضاً بالرغم من تضحياتهم الكبيرة التي يغفلها الكثيرون، وكانت الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

ويتعاون أيضاً الفنان مدحت صالح في ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: أيمن عز، الذي يقدم معه أغنية شوية زعل، ومحمود أنور، الذي يقدم معه أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح، كان أغنية تتر مسلسل الرسوم المتحركة نور والرحلات الخارقة، الذي قام ببطولته االفنان علاء مرسي، وعُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

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