انهيار فيفي عبده في جنازة رجاء الجداوي

بالرغم من الإجراءات المتبعة في حالات وفاة المصابة بفيروس كورونا، والتحذير بعدم الاقتراب من جثمان المتوفَى أو عدم التواجد بجانبه، إلا أن عدداً كبيراً من نجمات الفن من أصدقاء رجاء الجداوي، لم يستطعن تشييع جثمان صديقتهن دون وجودهن.

وحضر جنازة الفنانة الراحلة كل من: فيفي عبده، التي انهارت بمجرد وصول الجثمان ولم تتمالك أعصابها، وإلهام شاهين وأشرف زكي وميرفت أمين ومحمد الشقنقيري وشيماء سيف وزوجها وكريم عفيفي ومنير مكرم، وغيرهم الكثيرون من الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية وأصدقاء الفنانة الراحلة، وظهر كافة هؤلاء النجوم مرتدين الكمامات وقد أخذوا كافة التدابير الاحترازية.

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ووصل الجثمان المشيّع من أحد المستشفيات بالإسماعيلية ومعه فريق طبي مخصص لدفن الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكان المستشفى قد خاطب ابنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم وأخبروها بأن والدتها قد تُوفيت، وأنه يجب عليها الحضور لاستلام جثمان والدتها.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها الأخير لعبة النسيان، الذي شاركت في بطولته بجانب محمود قابيل ودينا الشربيني ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وبعد أن أُعلنت إصابتها، تم عمل مسحات طبية لكافة فريق العمل للاطمئنان على حالتهم الصحية.