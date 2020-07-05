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قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتهام الممثلة الكويتية فاطمة الصفي باللجوء الى تقنية الفوتوشوب واجراء بعض التعديلات على صورها في "انستقرام" في آخر جلسة تصوير خضعت لها مع المصور كفاح بلاني في بيروت.
فاطمة الصفي ظهرت بإطلالة أنيقة أبرزت من خلالها نحافة زايدة، ما وضعها في مرمى هجوم المتابعين، بقيامها بتقنية الفوتوشوب على صورها.
فاطمة ساعت بالردّ على هذه التهمة، مؤكدة بأنها خضعت لريجيم قاسي، بالإضافة إلى خضوعها لعملية من أجل خسارة الوزن.
يذكر أن الفنانة فاطمة الصفي شاركت مؤخرًا في في رمضان الفائت ببطولة مسلسل "أم هارون". كما تتواجد حاليًا في بيروت وتعمل على الانتهاء من مشاهدها في مسلسل "دفعة بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة الصفي تردّ على من اتهما باللجوء إلى الفوتوشوب بصور بدت فيها بنحافة زائدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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