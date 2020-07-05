قضية كريم بنزيمة الجنسية تعود إلى الواجهة من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: عادت قضيّة لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي من اصل جزائري، كريم بنزيمة التي تتعلّق بالإبتزاز الجنسي إلى الواجهة من جديد رغم مرور سنوات عليها.
القضية التي أبعدت كريم عن صفوف المنتخب الفرنسي منذ ديسمبر 2015 تصدّرت العناوين من جديد بعد أن طالب الادعاء العام في فرساي بمحاكمة اللاعب بتهمة “التواطؤ في محاولة ابتزاز” زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا.
وبحسب ما تم تداوله فإنّ كريم اعترف بتدخله في القضية بعد طلب من صديق طفولته الذي لجأ اليه المحتالون الثلاثة حيث كان الشريط الذي يخص فالبوينا بحوزتهم.
واتفق مع صديق الطفولة بما يجب عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب من التفاوض معه حصريا مؤكداً أنّه كان يريد تقديم خدمة لصديقه فقط.
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