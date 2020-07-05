مغني الراب كانييه ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية

متابعة بتجــــــــرد: أعلن مغني الراب والمنتج الأميركي كانييه ويست السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل. وكتب ويست في تغريدة على تويتر “علينا الآن تنفيذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة”. ولم يذكر المنتج الثري البالغ من العمر 43 عاما أي تفاصيل إضافية.

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