بري لارسون: تعطل إطار سيارتي أضاع دور عمري

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية بري لارسون أن تعطل إطار سيارتها تسبب في ضياع فرصة بطولة فيلم Terminator، مشيرة إلى أنها أضاعت فرصاً كثيرة في أفلام جماهيرية، رغم فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2016 عن دورها في فيلم THE ROOM.

وأوضحت أنها غير نادمة على الفرص التي ضاعت منها لأنها مثلت أيضاً في أفلام كبيرة حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، ويكفي أنها استطاعت الحصول على جائزة الأوسكار التي تتمناها أي ممثلة، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها رُشِّحت للمشاركة في أفلام مثل حرب النجوم، ألعاب الجوع، إلى جانب أحد أجزاء فيلم «تيرميناتور» الذي صادفها فيه سوء حظ عجيب بعد أن تعطل إطار سيارتها في سابقة لم تحدث من قبل ومن بعد ليضيع عليها ميعاد المقابلة ويطير الدور منها.

واقتنصت جينيفر لورانس من بري لارسون دور ألعاب الجوع، بينما ذهب دور تيرميناتور إلى النجمة إيميليا كلارك.

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وقالت إنها برغم كل ما حدث سعيدة برحلتها في أروقة هوليوود وتشعر أن الأقدار تخبئ لها مستقبلاً أفضل، رغم أنها حققت في سن مبكرة ما تحلم به كل الممثلات بالحصول على جائزة الأوسكار.

وذكرت النجمة الأمريكية أن الأفلام الجيدة ليست بالضرورة الأفلام كبيرة الميزانية، والدليل هو فيلم «الحجرة» الذي نالت عنه جائزة الأوسكار رغم ميزانيته الصغيرة.

ولعبت لارسون في الفيلم دور امرأة تختطف وتحتجز في غرفة لمدة 7 سنوات، حيث ولد ابنها الوحيد جاكوب في الأسر، ولكنها استطاعت أن تهرب من خاطفها، وأن يرى ابنها العالم الخارجي لأول مرة.