يحيي ابراهيم يتحدّى الظروق ويُطلق “عندي أمل”

متابعة بتجــــــــرد: أطلق النجم اللبناني يحيى ابراهيم فيديو كليب جديد لأغنية “عندي أمل” رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا ولبنان تحديدًا.
الأغنية الرومانسية من كلمات محمد فرشوخ وألحان وإخراج يحيى نفسه، وقد تم إطلاقها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.
وقام يحيى بتصوير الفيديو كليب في منطقة عاليه اللبنانية، حيث قام باظهار جمال المنطقة وسحرها بطريقة بسيطة وقريبة للناس.
ويتميز ابراهيم بنوعية الموسيقى التي يقدمها، حيث يختلف عن كلّ ما يقدّم حاليًا في الوطن العربي.
لمشاهدة الفيديو كليب:
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