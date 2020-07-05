فيديو نادر – محمد إمام في مراهقته يتحدث عن عقاب والده له

متابعة بتجـــــــــــرد: عرضت قناة “ماسبيرو زمان” ضمن البرامج التي تقدمها من تراث التليفزيون المصري، برنامج “ليلتي” الذي كانت تقدمه المذيعة أميرة عبد العظيم، واستضافت فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عادل إمام.

وظهر الفنان الكبير وهو يتحدث عن أبنائه، ليكشف عن طباع كل واحد منهم، وعن محمد وصفه بأنه “مشكلة” وحكى أن المدرسين كانوا يشتكون منه.

وفي اللقاء ظهر محمد لأول مرة في برنامج، وكان وقتها في المرحلة الثانوية، وتحدث أنه كان يريد دراسة قسم المسرح في الجامعة الأمريكية، لكن والده رفض وطلب منه دراسة أي قسم آخر وأن يجعل الفن هواية، خاصة أن شقيقه الأكبر رامي كان قسم مسرح أيضاً.

وعن علاقته بوالده قال إنه لديه طريقة في العقاب، لا يضرب لكن لديه نظرة عين تجعله يخاف كثيراً، موضحاً أن عقابه هو أن يخاصمه لمدة شهر وهو عقاب قاسٍ بالنسبة له.

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وأضاف، أنه لا يقوم بأي شيء خاطئ أمام والده مثل السهر خارج المنزل، لكن يفعل ذلك عندما يسافر مع أصدقائه.

أكد محمد إمام خلال اللقاء أنه لا يحب أن يعامله أحد كونه ابن عادل إمام، بل يحب أن يعامله الجميع بطريقة عادية، مشدداً على فخره بوالده.