ما حقيقة حمل ياسمين صبري؟

متابعة بتجــــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حمل الفنانة ياسمين صبري بعد آخر صورة لها ظهرت فيها في إحدى صالات الرياضة، وبدت بشكل شاحب نوعاً ما، وظهر بطنها منفوخاً بعض الشيء، وهو ما دعا عدداً كبيراً من متابعيها لطرح الأسئلة حول حقيقة حملها، من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ياسمين لم ترد على الأسئلة العديدة التي طرحها الجمهور سواء بالنفي أو الإيجاب، إلا أن مصادر مقربة من الفنانة المصرية أكدت عدم حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وأن ملامحها المرهقة تعود إلى ممارستها التمارين الرياضية.

وكان العديد من محبي ياسمين نفوا خبر حملها ايضا، وذلك بعد تداول أخبار مؤكدة عن أنها تستعد للمنافسة في رمضان القادم، مما يعني أنها تركز على عملها في الوقت الحالي وخطوة الإنجاب مؤجلة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة عن حمل ياسمين صبري، فقد تم تداول صورة لها من حساب يحمل اسمها على سناب شات، يدعي بأن الفنانة الشابة تعلن عن خبر حملها من خلاله، ولكن سرعان ما أكد محبوها أن الحساب مزيف فهي لا تملك سوى حسابين رسميين وهما على تويتر و”إنستغرام” فقط.