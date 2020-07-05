متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم باسم ياخور عبر قناته على موقع يوتيوب مقطع فيديو تحدث فيه عن كواليس برنامج “اكلناها”، والذي عرض قبل اشهر واحدث ضجة كبيرة بين النجوم الذين تم استضافتهم.
وقال النان السوري في بداية المقطع إن البرنامج كان عليه الكثير من التعليقات والأسئلة وحتى الاتهامات لكنه فضل الصمت حينها، مبيناً أن البرنامج صُوّر في بيروت، وأنه ليس ملكه أو صناعته وحتى ليس فكرته بل كان مقدما للبرنامج فقط لا غير، موضحاً بأن الضيوف لم يكونوا على علم بطبيعة الأسئلة أو ماهيتها حتى أن هناك الكثير من الضيوف كانوا يسألونه قبل الحلقة إن كانت الأسئلة محرجة أم لا، إذ يستلم بدوره الأسئلة من فريق الإعداد ويسلم مثلها للضيف ولا أحد يعرف مضمونها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجوبة التي يقولها الضيف لا يتم التخطيط لها مسبقاً.
ورداً على اتهام ان البرنامج عبارة عن “نشر غسيل الفنانين”، قال ان المشاكل موجودة أصلاً بين الفنانين لكن تم تسليط الضوء عليها أو كشفها، موضحاً: “مين قال انو كل البرامج لازم تكون هي الصورة الحالمة الكذابة المثالية على اعتبار كل الزملاء بيحبو بعضهم ومتفاهمين، فالوسط الفني يوجد فيه الكثير من الغيرة والحسد ومسميات أحياناً يغطيها الإعلام”.
وأشار ياخور إلى أن ذكر اسم الفنانة نسرين طافش بكثرة لم يكن مقصودا، ووجه الاعتذار لها.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم ياخور ينشر كواليس “اكلناها” وما حدث تحت الهواء ويعتذر من نسرين طافش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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