رانيا يوسف في إعترافات جريئة: “أتعرض للتحرش كل يوم”

متابعة بتجــــــــــرد: تعليقاً على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بسبب أزمة طالب الجامعة الأميركية المتهم بالتحرش والاغتصاب والابتزاز لعشرات الفتيات، كشفت الفنانة رانيا يوسف، من خلال حسابها على “إنستغرام”، تعرضها اليومي للتحرش، مطلقة صرخة تحذيرية للتصدي لمثل تلك الوقائع، حيث نشرت مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن التحرش وكتبت معلقة عليه بقولها: “نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.

وتابعت: “أنا أواجه التحرش اللفظي يومياً عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضاً عبر الهواتف المحموله فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع”.

وطالبت رانيا بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر، وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ليكون عبرة للجميع ويكون رادعاً، على حد وصفها، مضيفة: “ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه”.

يذكر أنه ثار جدل واسع خلال الأيام الماضية بعد توجيه اتهامات من نحو 50 فتاة، لطالب قيل إنه درس في الجامعة الأمريكية، بالتحرش والاغتصاب والابتزاز والتهديد، الأمر الذي دعا المجلس القومي للمرأة للتحرك، وتقدمت إحدى الفتيات ببلاغ رسمي بالفعل.