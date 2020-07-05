نجلة رجاء الجداوي لـ"الخليج 365": والدتي لم تترك وصية

قالت أميرة مختار نجلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي إن والدتها لم تترك وصية، وإنها كانت على تواصل يومي معها طوال فترة وجودها بالمشفى.

وأكدت أميرة في حديثها لـ"الخليج 365" مساندة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة لوالدتها، قائلة: "رحلت أمي بعد 43 يوما في مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، ويجب أن أتوجه بالشكر للدولة المصرية لوقوفها بجانبي والاهتمام بحالة والدتي، كما يجب توجيه الشكر للطاقم الطبي المشرف على علاجها.. فلم يقصّر أحد".

وأضافت: "والدتي كانت إنسانة شفافة ونقية لحد كبير، وكان الجميع يحبها ويقدرها، وقد تركت فراغاً كبيراً".

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وكشف مصدر طبي مسؤول بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، أن رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بالمستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفي العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخراً.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.