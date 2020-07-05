هل تصدم ليدي غاغا الجمهور وتفعلها مرة ثانية؟

مرة جديدة، تحدثت عدة تقارير عن انتظار نجمة البوب ليدي غاغا طفلها الاول من حبيبها مايكل بولانسكي وذلك بعدما نشرت احدى المجلات تقريرًا يزعم أنها حامل بطفل.

وأشار التقرير ان غاغا تحاول اخفاء خبر حملها وابقاء الأمر سراً خاصة أنها لا تجاوب بشكل مباشر على السؤال.

إلا ان احد المواقع تواصل مع مصدر مقرب من غاغا الذي نفى الحمل.

فهل تخرج غاغا عن صمتها وتضع حداً للموضوع بعدما فعلتها في صيف 2019 حيث طالتها إشاعة انتظارها لطفلها الاول، إلا انها نفت هذه الأخبار عبر تغريدة على تويتر خاصة بعدما كانت قد انفصلت عن خطيبها كرستيان كارينو ثم اثارت الشكوك حول علاقتها بالنجم برادلي كوبر بعدما غنت برفقته أغنية shallow في حفل توزيع جوائز الاوسكار حيث حصد أداوهما على المسرح الكثير من الاعجاب، الا ان “غاغا” وضعت حينها حداً لكل الاشاعات التي تحدثت حول بداية علاقة عاطفية بينها وبين برادلي كوبر، الذي وصفته بالصديق الحقيقي والفنان العبقري.