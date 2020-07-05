- 1/2
- 2/2
Jul 05, 2020
نشرت الفنانة سلمى رشيد صورة لها برفقة ابنها الوحيد “يانيس” أثناء تواجدهما في حوض السباحة.
وبدت “رشيد” في قمة السعادة وهي تلاعب ابنها الذي كانت تحمله بين يديها في المسبح، بالوقت الذي حظيت به الصورة على اعجاب الآلاف من المتابعين.
وكانت نجمة أراب آيدول قد وضعت مولودها الاول في اكتوبر 2019 وذلك بعدما كانت قد كشفت مطلع عام 2019 الى انها تزوجت وذلك بعدما نشرت هدية تلقتها من زوجها قبل صعودها الى المسرح، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب، ومطعّم أيضًا بالماس، ومحفور عليه اسمها.
نذكر ان سلمى سبق وأطلقت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان “انا والحب” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات والحان ياسين رامي، توزيع: كريم لوكيلي ومن اخراج انس حيدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- سلمى رشيد بحوض السباحة مع ابنها الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.