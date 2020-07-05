بالصورة- سلمى رشيد بحوض السباحة مع ابنها الوحيد

نشرت الفنانة سلمى رشيد صورة لها برفقة ابنها الوحيد “يانيس” أثناء تواجدهما في حوض السباحة.

وبدت “رشيد” في قمة السعادة وهي تلاعب ابنها الذي كانت تحمله بين يديها في المسبح، بالوقت الذي حظيت به الصورة على اعجاب الآلاف من المتابعين.

وكانت نجمة أراب آيدول قد وضعت مولودها الاول في اكتوبر 2019 وذلك بعدما كانت قد كشفت مطلع عام 2019 الى انها تزوجت وذلك بعدما نشرت هدية تلقتها من زوجها قبل صعودها الى المسرح، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب، ومطعّم أيضًا بالماس، ومحفور عليه اسمها.

نذكر ان سلمى سبق وأطلقت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان “انا والحب” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات والحان ياسين رامي، توزيع: كريم لوكيلي ومن اخراج انس حيدر.