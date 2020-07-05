هذا ما فعلته ابنة الراحلة رجاء الجداوي خلال مراسم دفن والدتها

طالبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، جميع الحاضرين في مراسم دفن والدتها، بعدم البكاء والسيطرة على أعصابهم خاصة بعدما تعالت أصوات البكاء لحظة دفنها.

وقالت أبنة الفنانة رجاء الجداوي: “من فضلكم، الي مش هيقدر يمسك اعصابه يطلع، مش عاوزه ذنب ليها، لا إله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون”.

وكانت الممثلة المصرية رجاء الجداوي، قد توفيت صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عامًا في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلي. بعد 43 يوماً من اعلان اصابتها بفيروس كورونا.

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